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الوطن

حديد التسليح يستقر.. و"الجارحي" بـ12700 جنيه وجه بحري

منذ 42 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
حديد التسليح يستقر.. و"الجارحي" بـ12700 جنيه وجه بحري

حديد تسليح

تشهد الأسواق خلال شهر رمضان، استقرارًا في أسعار حديد التسليح اليوم السبت 19 مايو 2018، وجاءت الأسعار كالتالي:

- حديد بشاي بـ12650 جنيهًا وجه بحري - 12800 جنيه وجه قبلي تسليم المصنع.

- حديد عز الدخيلة بـ12700 جنيهًا وجه بحري - 12800 جنيه وجه قبلي تسليم المصنع.

- الجارحي بـ12700 جنيهًا وجه بحري - 12800 جنيه للطن وجه قبلي تسليم مصنع.

- السويس للصلب بـ12600 جنيه للطن وجه بحري - 12750 جنيهًا للطن وجه قبلي "تسليم مصنع".

- الجيوشي للصلب يباع بـ12700 جنيه للطن وجه بحري - 12850 جنيها للطن وجه قبلي تسليم مصنع.

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