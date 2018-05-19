حديد التسليح يستقر.. و"الجارحي" بـ12700 جنيه وجه بحري

تشهد الأسواق خلال شهر رمضان، استقرارًا في أسعار حديد التسليح اليوم السبت 19 مايو 2018، وجاءت الأسعار كالتالي:

- حديد بشاي بـ12650 جنيهًا وجه بحري - 12800 جنيه وجه قبلي تسليم المصنع.

- حديد عز الدخيلة بـ12700 جنيهًا وجه بحري - 12800 جنيه وجه قبلي تسليم المصنع.

- الجارحي بـ12700 جنيهًا وجه بحري - 12800 جنيه للطن وجه قبلي تسليم مصنع.

- السويس للصلب بـ12600 جنيه للطن وجه بحري - 12750 جنيهًا للطن وجه قبلي "تسليم مصنع".

- الجيوشي للصلب يباع بـ12700 جنيه للطن وجه بحري - 12850 جنيها للطن وجه قبلي تسليم مصنع.