"الري": إزالة 36 ألفا و384 حالة تعد على نهر النيل بالمحافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن مواصلة جهودها في مجال إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل منذ يناير 2015.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الإزالات التي نفذها قطاع حماية وتطوير نهر النيل منذ بدء الحملة بلغ نحو 36 ألفًا و384 قرار إزالة، فيما بلغ إجمالي الإزالات التي نفذها قطاع الري على منافع الري وشبكة الترع حتى اليوم 83 ألفًا و572 قرار إزالة، ونفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف 36 ألفا و311 قرار إزالة على منافع الصرف.