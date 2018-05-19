تسجيل الدخول

الوطن

"حمى نفسه من الانقراض".. "روح" أحمد خالد توفيق تزيّن شاشة رمضان

منذ 11 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
"حمى نفسه من الانقراض".. "روح" أحمد خالد توفيق تزيّن شاشة رمضان

ظهور صورة وذكر أحمد خالد توفيق في إعلان

"لو لم أكن قادرًا على حماية نفسى من الانقراض، فأنا جدير بالانقراض".. لم تكن مقولة عابرة للدكتور أحمد خالد توفيق على لسان إحدى شخصياته، لكنه معنى آمن به، رأى صداه في حياته ويكتمل الأثر كذلك بعد موته، فبحره لم ينضب ومحبيه لم يملوا رثاءه وذكره، وحقق حلم من أحلامه بعد مماته أو ربما يكون حلم عمره، وظهر اسمه على شاشة التليفزيون في شهر رمضان، المكتظ بالأعمال الدرامية والمتابعين.

 "من معالم مدينة طنطا".. هكذا عدّه أطباء دفعة طب طنطا 2007، خلال حديثهم في إعلان إحدى مستشفيات الأورام الكبرى "متجمعين على الخير"، وتبرز صورته من بين الكتب في "بوستر" معلق وترتسم ابتسامته الهادئة على وجهه، ومزيلة بقوله إن "البطولة ليست مقصورة على ذوي العضلات وذوات الفتنة.. والحلم مكفول للجميع".

 الكاتب والروائي الذي جعل الشباب يقرأون كما يروق لمحبيه وصفه، كان حلم حياته أن يرى اسمه مكتوبًا على شاشة السينما أو التليفزيون بأن تحوّل أحد أعماله إلى دراما، ذلك الحلم الذي لم يحقق في حياته، لكن بعد مماته، ففي 2 أبريل الماضي، ظهر اسمه على شاشة التليفزيون في إهداء قدّمه القائمون على مسلسل "رسايل" بطولة النجمة مي عز الدين، فقبل بداية الحلقة وبعد انتهاء "التتر"، تظهر جملة مكتوبة بالأبيض على خلفية سوداء "إلى روح د. أحمد خالد توفيق.. 1962 ـ 2018".

 

أخبار متعلقة

أوراقهم تحكي| نبيل فاروق طبيبا في الصعيد الجواني: الكشف على المرأة عار

أوراقهم تحكي| نبيل فاروق طبيبا في الصعيد الجواني: الكشف على المرأة عار
حواديت الجبرتي| إرضاء الأمراء وغلال الحرمين.. شرط تولي محمد علي حكم مص

حواديت الجبرتي| إرضاء الأمراء وغلال الحرمين.. شرط تولي محمد علي حكم مص
أوراقهم تحكي 9| يوسف صديق: كنت على "طريق الله" يوم 23 يوليو

أوراقهم تحكي 9| يوسف صديق: كنت على "طريق الله" يوم 23 يوليو
أوراقهم تحكي| عباس العقاد يحكي قصة "كوفيته" وشائعات طاردته

أوراقهم تحكي| عباس العقاد يحكي قصة "كوفيته" وشائعات طاردته
أوراقهم تحكي|"إمام الدعاة" يروي ذكرياته مع الكُتاب ومحاولات هروبه منهم

أوراقهم تحكي|"إمام الدعاة" يروي ذكرياته مع الكُتاب ومحاولات هروبه منهم

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

طبيب "الحوض المرصود" يحسم قصة "الحشرة الغامضة": أفورة.. زيها زي القمل

طبيب "الحوض المرصود" يحسم قصة "الحشرة الغامضة": أفورة.. زيها زي القمل

رئيس "القصير": حملات لرفع الإشغالات من شوارع المدينة

رئيس "القصير": حملات لرفع الإشغالات من شوارع المدينة

تحرير 1592 مخالفة مرورية وضبط 7 دراجات دون لوحات في كفر الشيخ

تحرير 1592 مخالفة مرورية وضبط 7 دراجات دون لوحات في كفر الشيخ

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

حكاية لاعب صائم| رفيق صايفي.. "الدين قبل الكرة"

حكاية لاعب صائم| رفيق صايفي.. "الدين قبل الكرة"

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل