"الأطباء": "بلطجية" يعتدون على طبيب بمستشفى الساحل بسبب "سرير رعاية"

أعلنت نقابة الأطباء، عن تعرض الدكتور محمد عوض يوسف طبيب الأمراض العصبية "مقيم بقسم الطوارئ بمستشفى الساحل التعليمي لاعتداء بعض البلطجية، بسبب عدم وجود سرير رعاية مركزة وأصيب الطبيب بكسور في عظام الأنف وخضع لعملية جراحية عاجلة، كما حطم البلطجية بعض الأجهزة والمستلزمات.

وأبلغت إدارة المستشفى الشرطة، وألقي القبض على المعتدين وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

فيما زار إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء؛ الطبيب بالمستشفى، وتم تكليف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية وتقديم جميع صور الدعم القانوني لمساندة الطبيب.

وأكدت نقابة الأطباء، في بيان لها، أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية هي النتاج الطبيعي لعدم اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء خلال تأدية عملهم، وكذلك نتاج لحملة التحريض الموجهة من بعض أجهزة الإعلام ضد الأطباء، ما سيكون له آثار سلبية خطيرة على المنظومة الطبية في مصر.