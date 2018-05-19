تجديد حبس 6 متهمين قتلوا عاملا أخذا بالثأر في البدرشين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 6 متهمين 15 يوما بتهمة القتل العمد.

كانت نيابة البدرشين، قد قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث الجيزة كشفت لغز العثور على جثة شاب مقتول وملقى في نهر النيل بمنطقة البدرشين، بعد العثور عليها منذ 10 أيام، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين من أبناء عمومة الضحية، وأنهم خططوا لقتله أخذا بالثأر.

وتبين أن شقيق القتيل قتل ابن عمه، وقطع رقبته لسرقته في منتصف فبراير الماضي، بمنطقة الشوبك الشرقي بمدينة الصف، وحبسته النيابة، وأفادت التحريات بأن الستة قرروا الانتقام واستدرجوا الضحية وأوثقوه بالحبال وألقوه حيا في مياه النيل.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهمين خطفوا الضحية داخل سيارة ميكروباص وكبلوا قدميه ويديه بالحبال وربط قوالب إسمنتية في الحبال وألقوا جثته في النيل من أعلى كوبري الإخصاص بالصف، وبعد مرور 4 أيام عثرت القوات على الجثة طافية بنهر النيل في منطقة البدرشين.

وتوصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى أن الجثة لشخص يدعى (هشام. خ. 30 عاما)، نجار مسلح، مقيم في منطقة الشوبك الشرقي بمدينة الصف، وأن دافع الجريمة بسبب خصومة ثأرية، وتم تحديد هوية المتهمين.

وانطلقت مأمورية تحت قيادة اللواء محمد عبدالتواب، مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، والمقدم محمد أبوالقاسم رئيس مباحث البدرشين، إلى مكان اختباء المتهمين (بكر. ا)، و(أحمد. م)، و(أحمد. ف)، و(إسلام. م)، و(محمد. ج)، و(محمد. ف)، واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.