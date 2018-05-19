تترات رمضان| تتر "المال والبنون".. غنوة كل العصور

"قالوا زمان الدنيا دنية غرورة.. قلنا واللي تغره يخسر مصيره.. قالوا الشيطان قادر وله ألف صورة.. قلنا ما يقدر عاللي خيره لغيره"، كلمات حماسية ممزوجة بلحن شجني يدخل "السميعة" في حالة خاصة نتيجة لمزجه الوازع الديني بقسوة الحياة، ويحفر اسم مسلسل "المال والبنون" في أذهان المصريين.

لم يكن هذا المقطع الذي يعتبر فطرة الحياة الإنسانية، ليظل عالقا في ذاكرة المشاهدين وحاضرا وسط العشرات من المسلسلات المعروفة حتى الآن، إلا من خلال موسيقاها التي يدندنها الكثير ويعشقها الأكثر، فعلقت الموسيقى التصويرية ببال معظم العرب وليس المصريين فقط، لتميزها بالسلاسة وتقمصها للحالة الإنسانية التي ظهرت في مشاهد المسلسل.

وساعدت قصة المسلسل المؤثرة لمؤلفه محمد جلال عبدالقوي، ومشاهده القوية للمخرج مجدي أبوعميرة، في وضع جمل موسيقية رشيقة ومؤثرة سادت فترة من الزمن قاربت على ربع قرن منذ العام 1993، كما أثرت قوة شخصية البطل يوسف شعبان، في وضع حبكة درامية على التصميم النهائي للتتر، فظهر وكأنه قصة مصورة مزجت جميع المشاعر، وجاء أيضا اختلاط الآلات الموسيقية التقليدية بالحديثة مؤثرا لحد وضع الموسيقار ياسر عبدالرحمن، في مقدمة ملحني القرن الماضي. ووضع الفنان الكبير علي الحجار لمسته الخاصة على الأغنية، وغاص في بحر الحنجرة الفولاذية ليساعد في تخليد المسلسل وأغنيته التي تلقب بـ"غنوة كل العصور".