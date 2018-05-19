قبطي يرفع دعوى قضائية لبطلان لائحة انتخاب البابا

أقام الناشط القبطي، وحيد شنودة، دعوى قضائية ببطلان لائحة انتخاب البطريرك التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 2014، بديلا عن لائحة 1957، وصدر بها قرار جمهوري عام 2015.

وارتكز طعن "شنودة" الذي ذكره في دعواه التي أقامها أمام القضاء الإداري، في أن من حق الأقباط المشاركة في انتخاب راعيهم "بطريرك الكنيسة"، إلا أن اللائحة حددت من لهم حق الانتخاب في فئات معينة لا يتجاوز عددهم 2500 شخص، متجاهله ملايين الأقباط الموجودين في مصر والخارج، مطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ العمل بنص المادة 16 من لائحة قواعد وإجراءت ترشيخ وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بما يحقق مبدأ المساواة بين أبناء الطائفة ولحين الفصل في أصل طلب الإلغاء.