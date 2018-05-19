اشتعال النار بسيارتين في حريق جراج بسبب ماس كهربائي بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بجراج مشيد بالبوص والأخشاب بقرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم، ومنع امتداد النيران للمنزل المجاور، وأسفر الحريق عن احتراق سيارتين وبعض التلفيات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، بنشوب حريق في سيارتين بقرية شبرا باص دائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، وأخمد الحريق الذي نشب بجراج مسقوف بالأخشاب والبوص على 40 مترًا تقريبا بداخله سيارتان، الأولى رقم " 25222 ملاكي منوفية ملك "ر غ م" 35 عاما، والثانية رقم "ع م ب" 1853 ملاكي ملك شقيقه "س" 44 عاما، ومقيمان بالناحية ذاتها، ولم ينجم عن الحريق أي إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق السيارتين، وبسؤال المذكورين رجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحداهما، وأضاف الأخير أن السيارة الثانية ملك "ع.ا.م" لم يستجوب، وأنه اشتراها منه منذ فترة بالتوكيل الخاص بالبيع، والذي كان بداخلها وقت الحريق، ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحفظت المباحث على السيارتين، وتكليف قسم الأدلة الجنائية، وأخطرت الشرطة العسكرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2740 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.