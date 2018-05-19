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الوطن

إحباط تهريب 403 كيلوات حشيش و430 ألف قرص مخدر

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد بركات
إحباط تهريب 403 كيلوات حشيش و430 ألف قرص مخدر

صورة أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب 403 كيلو جرام من مخدر الحشيش و430 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورود حاوية مشمولها المستندى (رسالة تفاح) لصالح إحدى الشركات داخل البلاد والقادمة من إحدى الدول العربية، وبداخلها شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش والكبتاجون.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشول الرسالة.

وأسفرت أعمالها عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 403 كيلو جرام ، كمية من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون بلغ عددها 430 ألف قرص) مخبأة داخل قوائم العبوات البلاسيتك "الأقفاص" التي تحوي ثمار التفاح.

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