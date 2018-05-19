"الصحة": 40% من المصريين مصابين بـ"ارتفاع ضغط الدم"

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات الدوائية المصري، التابع للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، إصابة 4 من كل 10 مصريين بارتفاع في ضغط الدم، وهو المرض الذي وصفه "المركز" بكونه "القاتل الصامت"، موضحاً أن معدل انتشار المرض في مصر يبلغ 40%.

وأضاف التقرير، الذي أعده "المعلومات الدوائية" بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالمرض، والذي يوافق 17 مايو سنوياً، أن المصريين يتناولون "ملح الصوديوم" بكمية ضعف المسموح بها يومياً، حيث يبلغ معدل استهلاكه 9 جرامات يومياً.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، في تقاريرها، بإنقاص المتناول من "الصوديوم" يومياً لأقل من جرامين، بواقع 5 جرامات كل يوم من "الملح"، لتخفيض معدل الإصابة بـ"ضغط الدم"، والحد من خطر المرض القلبي الوعائي، والسكتة الدماغية، ومرض القلب التاجي لدى البالغين.

وأوضحت وزارة الصحة، في تقرير "مركز المعلومات الدوائية"، أن ضغط الدم يرتفع وينخفض خلال اليوم أكثر من مرة، ولكن قد يسبب مشاكل صحية خطيرة إذا ظل مرتفعاً لفترة طويلة، مثل الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعرفون بإصابتهم به، كما أن ارتفاع ضغط الدم يتطور ببطء، ومن الممكن أن يكون نتيجة عدة أسباب، موضحة أنه عادة لا تصاحبه أي أعراض.