نبوي باهي: نسعى لوصول التعليم الفني ببورسعيد للمربع الذهبي

تابع نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية المنطلقة على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية.

وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد، يولي التعليم الفني اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية تدعم المرحلة الحالية لنهضة مصر الجديدة وتمنى كل التوفيق والنجاح لأبنائه طلاب الدبلومات الفنية.

وأعرب باهي، عن أمله في أن يتصدر التعليم الفني ببورسعيد المربع الذهبي على مستوى الجمهورية لأنه يستحق ذلك.

وصرح المهندس حسن طاهر، مدير عام إدارة التعليم الفني، أن امتحانات المعامل للدبلومات والعملي للتعليم المزدوج، مرت بسلام منوهًا إلى أن أسئلة الامتحانات وصلت لمقرات اللجان قبل الوقت المقرر بنصف ساعة وأن الأمور تسير حتى الآن على ما يرام.

وأوضح طاهر، أنه تم الاستعانة بـ28 ملاحظ بنظام الندب المحلي لسد العجز ببعض المدارس.

يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية في بورسعيد هذا العام يؤديها 5407 طلاب في التخصصات كافة، وبمختلف الأنظمة بواقع 3631 طالبًا بالتعليم الصناعي و 1231 طالبًا بالتعليم التجاري و142 طالبًا للتعليم الفندقي و403 طالبًا للتعليم الزراعي موزعين على 25 لجنة أساسية، ولجنة سجن واحدة بالإضافة إلى 6 لجان فرعية.