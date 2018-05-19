تسجيل الدخول

الوطن

نبوي باهي: نسعى لوصول التعليم الفني ببورسعيد للمربع الذهبي

منذ 9 دقيقة
كتب: هبه صبيح
نبوي باهي: نسعى لوصول التعليم الفني ببورسعيد للمربع الذهبي

تعليم بورسعيد

تابع نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية المنطلقة على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية.

وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد، يولي التعليم الفني اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية تدعم المرحلة الحالية لنهضة مصر الجديدة وتمنى كل التوفيق والنجاح لأبنائه طلاب الدبلومات الفنية.

وأعرب باهي، عن أمله في أن يتصدر التعليم الفني ببورسعيد المربع الذهبي على مستوى الجمهورية لأنه يستحق ذلك.

وصرح المهندس حسن طاهر، مدير عام إدارة التعليم الفني، أن امتحانات المعامل للدبلومات والعملي للتعليم المزدوج، مرت بسلام منوهًا إلى أن أسئلة الامتحانات وصلت لمقرات اللجان قبل الوقت المقرر بنصف ساعة وأن الأمور تسير حتى الآن على ما يرام.

وأوضح طاهر، أنه تم الاستعانة بـ28 ملاحظ بنظام الندب المحلي لسد العجز ببعض المدارس.

يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية في بورسعيد هذا العام يؤديها 5407 طلاب في التخصصات كافة، وبمختلف الأنظمة بواقع 3631 طالبًا بالتعليم الصناعي و 1231 طالبًا بالتعليم التجاري و142 طالبًا للتعليم الفندقي و403 طالبًا للتعليم الزراعي موزعين على 25 لجنة أساسية، ولجنة سجن واحدة بالإضافة إلى 6 لجان فرعية.

أخبار متعلقة

‏وكيل "تعليم بورسعيد" يشهد توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

‏وكيل "تعليم بورسعيد" يشهد توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية
وكيل "تعليم بورسعيد" يستقبل وفد "تعزيز المهارات wise"

وكيل "تعليم بورسعيد" يستقبل وفد "تعزيز المهارات wise"
وكيل "تعليم بورسعيد" يتابع سير امتحانات آخر العام للمرحلة الثانوية

وكيل "تعليم بورسعيد" يتابع سير امتحانات آخر العام للمرحلة الثانوية
وكيل "تعليم بورسعيد" يحيل مدير مدرسة "حافظ إبراهيم" الإعدادية للتحقيق

وكيل "تعليم بورسعيد" يحيل مدير مدرسة "حافظ إبراهيم" الإعدادية للتحقيق

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"متعايش".. حملة لمساندة مرضى الإيدز وتصحيح المفاهيم حول طرق نقل المرض

"متعايش".. حملة لمساندة مرضى الإيدز وتصحيح المفاهيم حول طرق نقل المرض

"التموين": السماح لـ2 مليون مواطن بصرف السلع والخبز ببطاقات ورقية

"التموين": السماح لـ2 مليون مواطن بصرف السلع والخبز ببطاقات ورقية

وزير الإسكان: مدينة المنصورة الجديدة ستكون حضارية وذكية

وزير الإسكان: مدينة المنصورة الجديدة ستكون حضارية وذكية

غدا.. القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان قرار إلغاء التعليم المفتوح

غدا.. القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان قرار إلغاء التعليم المفتوح

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل