وكيل "أوقاف الإسكندرية": "كلنا مهمتنا خدمة بيوت الله"

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إننا نسير وفق توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يؤكد كل يوم على أن مهمتنا الأساسية هي خدمة بيوت الله عز وجل وخدمة ضيوف الرحمن بها، وذلك شرف لنا، وواجبنا العمل على توفير المناخ المناسب لأداء الشعائر في طمأنينة ويسر، كما أن من واجبنا أن نحمي جميع مساجد مصر من أطماع المتطرفين والمتشددين، وأن نملأ الدنيا علما وفقها وتنويرا وسماحة وتيسيرًا، وأن نبرز الوجه الحقيقي والحضاري السمح لديننا الحنيف.

وأضاف العجمي، في تصريحات صحفية: "ألا نسمح لأحد كائنا من كان من جماعات الظلام باختطاف الخطاب الديني والمتاجرة به مرة أخرى، وعلينا أن نتفانى في سبيل ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى، بحيث لو قيل لأحدنا إن وفاتك غدا لما وجد مزيد عمل يقدمه لخدمة دينه ووطنه فوق ما يقدمه، بما يعني أن يبذل كل واحد منا أقصى ما في وسعه لخدمة دينه ووطنه ، وهو ما تتطلبه منا جميعا طبيعة المرحلة في جميع المجالات، وألا نكتفي بذلك، بل نعمل على نقل هذه الروح إلى جميع العاملين معنا، بل إلى كل من حولنا، حتى يصير ذلك ثقافة مجتمع وفكر أمة راشدة صانعة للحضارة تشق طريقها بقوة بين أكثر دول العالم تقدما وازدهارا"، متابعًا: "وما ذلك على الله بعزيز".

وأكد العجمي، ضرورة اليقظة التامة لجميع أجهزة التفتيش والمتابعة بالمديرية و العمل على التأكد من إقامة الشعائر على أيدى أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدم السماح لأصحاب الأفكار المتشددة من التصدى للعمل الدعوى نهائيا وأن تكون جميع المساجد والزوايا بها سبل الراحة التامة لضيوف الرحمن.

ورحب العجمي بتلقي أية شكاوى أو مقترحات تحافظ على بيوت الله فهذا دورنا جميعا حتى نحافظ على عقول الشباب والنشىء من قوى الظلام والتطرف.