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الوطن

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر" بأسعار مخفضة بمركز ديروط

منذ 16 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر" بأسعار مخفضة بمركز ديروط

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية " تحيا مصر " بأسعار مخفضة بقرى مركز ديروط بأسيوط

تواصل المنطقة الجنوبية العسكرية بالتنسيق والأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط توزيع كرتونة "تحيا مصر" بأسعار مخفضة على المواطنين بقرى ونجوع المحافظة مستهدفة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية مع زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية واللحوم خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه جرى توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" على المواطنين بأسعار مخفضة بمدينة ديروط وقراها، وديروط الشريف، وصنبو، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف رجال القوات المسلحة، لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها، مشيرًا إلى استمرار التوزيع على باقي القرى والنجوع طوال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالإقبال الكبير للمواطنين على شراء كرتونة "تحيا مصر" والتي تحتوى على الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والسمنة، والصلصة، والشاي، وبعض ياميش رمضان.

وأشار رئيس مركز ومدينة ديروط إلى استمرار توزيع كرتونة "تحيا مصر"، بالإضافة إلى توزيع كرتونة التضامن الاجتماعي على الأسر الفقيرة والمستحقة بالقرى والنجوع والقرى الأكثر احتياجا لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

 

 

 

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