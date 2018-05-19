تسجيل الدخول

الوطن

مي سليم: "التمثيل واخدني عن الغناء وتجربتي فيه قوية جدا"

اليوم PM 06:20
كتب: محمود البدوي
مي سليم: "التمثيل واخدني عن الغناء وتجربتي فيه قوية جدا"

مي سليم

قالت الفنانة مي سليم، إنها بدأت حياتها الفنية كمطربة في عام 2005، ثم دخلت إلى مجال التمثيل في عام 2010، موضحة أنها لم تتأخر في تجربة التمثيل والتي بدأتها في فيلم "الديلر"، مؤكدة "الفرصة جاتلي في الفيلم ده مش أنا اللي كنت رايحة ليها"، على حد قولها.

وأضافت "سليم"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن بدايتها في كليب أغنية عيني لهشام عباس من أهم الأعمال بالنسبة لها.

وتابعت: "التمثيل واخدني عن الغناء ولسه نازلي ألبوم مع مزيكا، ولم يتم تصوير فيديو كليب بسبب تعثرات مادية، والحمدلله تجربتي في التمثيل قوية جدًا، وكل عملاق مثلت أمامه كان عليه بصمة عليه".

أخبار متعلقة

مي سليم تخوض السباق الرمضاني بـ3 أعمال درامية

مي سليم تخوض السباق الرمضاني بـ3 أعمال درامية
مي سليم تنشر صورتها مع نسرين أمين من كواليس "عزمي وأشجان"

مي سليم تنشر صورتها مع نسرين أمين من كواليس "عزمي وأشجان"
مي سليم ضيفة شرف "عزمي وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم

مي سليم ضيفة شرف "عزمي وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم
مي سليم: "الرحلة 710" انطلاقة مختلفة.. و"أول مرة أعملها"

مي سليم: "الرحلة 710" انطلاقة مختلفة.. و"أول مرة أعملها"
الجمعة.. مي سليم ودانا حمدان ضيفتا "تعشب شاى" على "dmc"

الجمعة.. مي سليم ودانا حمدان ضيفتا "تعشب شاى" على "dmc"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعدة: من حق "الأعلى للإعلام" محاسبة "رامز تحت الصفر"

سعدة: من حق "الأعلى للإعلام" محاسبة "رامز تحت الصفر"

بالصور| من العصر حتى "التراويح".. أجواء رمضان في مخيمات العودة بغزة

الإعلانات تنافس الدراما الرمضانية.. وموريس: يجب تقنين الأمر

الإعلانات تنافس الدراما الرمضانية.. وموريس: يجب تقنين الأمر

فيديو| وكيل "الإعلاميين" يكشف فبركة "رامز تحت الصفر" وخدعة ياسمين صبري

فيديو| وكيل "الإعلاميين" يكشف فبركة "رامز تحت الصفر" وخدعة ياسمين صبري

عز الدين شكري يقاضي الشركة المنتجة لـ"أبو عمر المصري"

عز الدين شكري يقاضي الشركة المنتجة لـ"أبو عمر المصري"

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل