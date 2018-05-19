مي سليم: "التمثيل واخدني عن الغناء وتجربتي فيه قوية جدا"

قالت الفنانة مي سليم، إنها بدأت حياتها الفنية كمطربة في عام 2005، ثم دخلت إلى مجال التمثيل في عام 2010، موضحة أنها لم تتأخر في تجربة التمثيل والتي بدأتها في فيلم "الديلر"، مؤكدة "الفرصة جاتلي في الفيلم ده مش أنا اللي كنت رايحة ليها"، على حد قولها.

وأضافت "سليم"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن بدايتها في كليب أغنية عيني لهشام عباس من أهم الأعمال بالنسبة لها.

وتابعت: "التمثيل واخدني عن الغناء ولسه نازلي ألبوم مع مزيكا، ولم يتم تصوير فيديو كليب بسبب تعثرات مادية، والحمدلله تجربتي في التمثيل قوية جدًا، وكل عملاق مثلت أمامه كان عليه بصمة عليه".