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الوطن

عز الدين شكري يقاضي الشركة المنتجة لـ"أبو عمر المصري"

منذ 9 دقيقة
كتب: زلفي عبدالله
عز الدين شكري يقاضي الشركة المنتجة لـ"أبو عمر المصري"

ابو عمر المصري

كتب الروائي المصري عز الدين شكري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بخصوص مسلسل "أبوعمر المصري"، فوجئت بإزالة اسمي من بوسترات المسلسل وإعلاناته ثم من مقدمة المسلسل نفسه، بحيث أصبح يبدو وكأنه من تأليف كاتبة السيناريو".

وأضاف: "وذلك في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها ونقضا لنصوص العقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة والذي تم بمقتضاه تحويل روايتي (مقتل فخر الدين) و(أبوعمر المصري) إلى هذا المسلسل".

وتابع: "ومع تقديري لأسرة المسلسل وتمنياتي لهم بالنجاح، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المنتجة باحترام حقوق التأليف الخاصة بالروايتين".

يذكر أن صناع العمل اكتفوا بوضع تنويه في بداية التتر مؤكدين فيه أن أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال صناع العمل وأن أي تشابه بينهم وبين الواقع فهو محض صدفة غير مقصودة.

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