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الوطن

مدير أمن القليوبية يفاجئ أكمنة شبلنجة واتريب وقسم ثان بنها قبل الإفطار

منذ 16 دقيقة
كتب: حسن صالح
مدير أمن القليوبية يفاجئ أكمنة شبلنجة واتريب وقسم ثان بنها قبل الإفطار

جانب من الجولة

فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، اليوم، الخدمات الأمنية بكميني شبلنجة الحدودي بمركز بنها وكمين اتريب التابع لقسم ثاني بنها، قبيل لحظات من الإفطار وآذان المغرب للتأكد من جاهزية ويقظة القوات.

وتوجه مدير الأمن لقسم ثان بنها حيث تفقد القسم والتقى الضباط والنوبتجية وتناول وجبة الإفطار معهم.

رافق مدير الأمن في جولته اللواء محمد درويش، مدير المرور، والعميد علاء غانم، مدير المرافق، والعقيد عمرو عبد المقصود، وكيل الحماية.

والتقى مدير الأمن خلال جولته بالضباط والأفراد والمجندين الموجودين بالكمين وشدد عليهم بشدة اليقظة وتناول الوجبات الإفطار بالتناوب وفي مكان الخدمة.

كما تأكد من وصول الوجبات المنصرفة من نادي الشرطة للقوات جميعا.

وشدد على ضبط المخالفات والصادر ضدهم أحكام جنائية وكذلك الدراجات النارية بدون لوحات معدنية.

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