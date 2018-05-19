"الأعلى للجامعات" يناقش تطوير "التربية" لتتماشى مع نظام التعليم الجديد

أكد المجلس الأعلى للجامعات، دعمه لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم قبل الجامعي، وضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة والتي تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمي الجديد، وضرورة تبني المجلس تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم السبت في مقر جامعة عين شمس بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إذ تم مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأكد الوزير على ضرورة انضباط أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترولات وإتمامها بسلاسة ويسر وإعلان النتائج في أقرب فرصة في جميع الجامعات.