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الوطن

"الأعلى للجامعات" يقر قواعد القبول للعام الجامعي المقبل

منذ 24 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
"الأعلى للجامعات" يقر قواعد القبول للعام الجامعي المقبل

المجلس الأعلي للجامعات

أقر المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم السبت في مقر جامعة عين شمس، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية، قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019.

واستمع المجلس لعرض من مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤتمر قمة الابتكار باستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والشمول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.

وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم مؤتمر دولي حول الاستثمار الدولي في مجال تكنولوجيا الاتصالات في مجال التعليم والمقرر عقده في نهاية يوليو المقبل، إذ يهدف إلى تحقيق الابداع التكنولوجي في مجال التعليم وتبادل الخبرات مع دول المنطقة وتنظيم حلقات نقاشية بين الدول المشاركة في المؤتمر وتنظيم اجتماعات مكثفة بين مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر لدراسة احتياجات كل دولة وتحقيق التواصل بين المسئولين والمستثمرين في مجال التعليم.

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