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الوطن

بدء تشغيل محطة مياه الوليدية في أسيوط بكلفة 250 مليون جنيه

منذ 25 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
بدء تشغيل محطة مياه الوليدية في أسيوط بكلفة 250 مليون جنيه

بدء تشغيل محطة مياه الوليدية بأسيوط

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إشارة البدء في أعمال التشغيل والصيانة لمحطة مياه الوليدية المرشحة الجديدة بمنطقة منشية الأزهر بحي الوليدية بمدينة أسيوط، وذلك بعد متابعة مسؤولي الشركة التشغيل التجريبي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن محطة المياه المرشحة تقع على مساحة تبلغ 7 أفدنة على نهر النيل بمنطقة الوليدية، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 لتر/ثانية، بمعدل 51 ألف لتر مكعب في اليوم.

وأضاف أن هذه الطاقة الإنتاجية للمحطة عن المرحلة الأولى من مرحلة الإنشاء وجارى في الخطة الزمنية القريبة استئناف المرحلة الثانية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة، مشيرًا إلى أن المحطة الجديدة ستساعد مع محطة نزلة عبد اللاه في تغذية جميع مناطق مدينة أسيوط، بالإضافة إلى منطقة الوليدية وتسع قرى شمال مركز أسيوط وهى قرى سلام، والعدر، وبهيج، ومنقباد، وبنى حسين، ونجع سبع، ونجع العيسوية، ةوعزبة خلف راشد، ونجع رزيق، ليستفيد منها حوالي 211 ألف نسمة، حيث يبلغ طول الشبكات بها حوالي 36 كيلومتر، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه، وأن الشركة على أتم استعداد لبذل المزيد والمزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

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