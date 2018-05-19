التدخل السريع يتحقق من شكوى الاعتداء على طفل في دار أيتام بالإسكندرية

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع، بالتحقق مما نشر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، بشأن تعرض أطفال في دار أيتام الرشاد بمحافظة الإسكندرية، للضرب من قبل بعض مشرفيه.

وأوضح تقرير الفريق أنه تم فحص جميع الأبناء، وعددهم 9، تتراوح أعمارهم ما بين عام ونصف حتى 6 سنوات، ولم يكن بينهم أي طفل مصابا بهذا الشكل المتواجد بالصور المنشورة، مشيرا إلى ان السيدة المذكورة بالبلاغ، لا تعمل مع هذا السن، وتعمل مع الأطفال الأكبر سنا، ولم يذكر أحدهم أنه تم الاعتداء عليه، بينما يوجد طفل واحد فقط مصاب بحساسية، وتناول دواءً وفق تقرير الطبيب.

وبيَّن التقرير أيضا، أن الدار تعد من الدور المتعاونة مع الإدارة الاجتماعية، وهي جيدة من حيث النظافة والاهتمام بتعليم ورعاية الأبناء.

وأوضحت "والى" أن الوزارة تتعامل بكل جدية مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى أو الصحف أو البلاغات الواردة لفريق التدخل السريع الذى يحقق ويتأكد من صحة الشكوى أولا، ولا يجري التهاون بشأن أي مخالفة أو شكوى مهما بدت بسيطة، لافتة إلى أن الوزارة حققت في وقائع سابقة وتبين أن بعضها "كيدية" أو "صور لوقائع قديمة" وجرى التحقيق فيها وقت حدوثها، واتخاذ الإجراء المناسب، كما أن القوانين واللوائح التنفيذية تحدد الإجراءات الرادعة وفق حجم المخالفة.

وشددت الوزيرة على أن التحقيق فى هذه الواقعة مستمر حتى الوصول إلى حقيقة الصور المتداولة، والعثور على الطفل صاحب الصور والتأكد من صحتها.