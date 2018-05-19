تسجيل الدخول

الوطن

التدخل السريع يتحقق من شكوى الاعتداء على طفل في دار أيتام بالإسكندرية

منذ 20 دقيقة
كتب: سلامة عامر
التدخل السريع يتحقق من شكوى الاعتداء على طفل في دار أيتام بالإسكندرية

بدار ايتام فى الاسكندريه

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع، بالتحقق مما نشر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، بشأن تعرض أطفال في دار أيتام الرشاد بمحافظة الإسكندرية، للضرب من قبل بعض مشرفيه.

وأوضح تقرير الفريق أنه تم فحص جميع الأبناء، وعددهم 9، تتراوح أعمارهم ما بين عام ونصف حتى 6 سنوات، ولم يكن بينهم أي طفل مصابا بهذا الشكل المتواجد بالصور المنشورة، مشيرا إلى ان السيدة المذكورة بالبلاغ، لا تعمل مع هذا السن، وتعمل مع الأطفال الأكبر سنا، ولم يذكر أحدهم أنه تم الاعتداء عليه، بينما يوجد طفل واحد فقط مصاب بحساسية، وتناول دواءً وفق تقرير الطبيب.

وبيَّن التقرير أيضا، أن الدار تعد من الدور المتعاونة مع الإدارة الاجتماعية، وهي جيدة من حيث النظافة والاهتمام بتعليم ورعاية الأبناء.

وأوضحت "والى" أن الوزارة تتعامل بكل جدية مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى أو الصحف أو البلاغات الواردة لفريق التدخل السريع الذى يحقق ويتأكد من صحة الشكوى أولا، ولا يجري التهاون بشأن أي مخالفة أو شكوى مهما بدت بسيطة، لافتة إلى أن الوزارة حققت في وقائع سابقة وتبين أن بعضها "كيدية" أو "صور لوقائع قديمة" وجرى التحقيق فيها وقت حدوثها، واتخاذ الإجراء المناسب، كما أن القوانين واللوائح التنفيذية تحدد الإجراءات الرادعة وفق حجم المخالفة.

وشددت الوزيرة على أن التحقيق فى هذه الواقعة مستمر حتى الوصول إلى حقيقة الصور المتداولة، والعثور على الطفل صاحب الصور والتأكد من صحتها.

أخبار متعلقة

التدخل السريع ينقذ مسنة بلا مأوى أمام مسجد الحسين

التدخل السريع ينقذ مسنة بلا مأوى أمام مسجد الحسين
وزير الداخلية: مقار الانتخابات تحت حماية «التدخل السريع»

وزير الداخلية: مقار الانتخابات تحت حماية «التدخل السريع»
مصر تحمى «إرادة الشعب».. مجموعات قتالية من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع تؤمّن الانتخابات الرئاسية

مصر تحمى «إرادة الشعب».. مجموعات قتالية من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع تؤمّن الانتخابات الرئاسية
فريق التدخل السريع بوزارة التضامن ينقذ عجوز ومسنة بـ"مثلث ماسبيرو"

فريق التدخل السريع بوزارة التضامن ينقذ عجوز ومسنة بـ"مثلث ماسبيرو"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

الشرقاوي: "العدل" وافقت على افتاح مكتب شهر عقاري ثان بالمنصورة

الشرقاوي: "العدل" وافقت على افتاح مكتب شهر عقاري ثان بالمنصورة

فيديو| نور الشريف يتسبب في بكاء سمير صبري على الهواء في "شيخ الحارة"

فيديو| نور الشريف يتسبب في بكاء سمير صبري على الهواء في "شيخ الحارة"

محافظ كفر الشيخ يتناول الإفطار مع أهالي "شباس الملح" في دسوق

محافظ كفر الشيخ يتناول الإفطار مع أهالي "شباس الملح" في دسوق

سمير صبري عن تقصير الوسط الفني: "لا أنتظر رد الجميل.. كله عند ربنا"

سمير صبري عن تقصير الوسط الفني: "لا أنتظر رد الجميل.. كله عند ربنا"

"الأعلى للجامعات": إنشاء كلية الثروة السمكية بالزقازيق والآثار بدمياط

"الأعلى للجامعات": إنشاء كلية الثروة السمكية بالزقازيق والآثار بدمياط

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل