برلماني: الحكومة تجهز قانونا جديدا للتجارة الإلكترونية

قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن التجارة الإلكترونية في حاجة لقانون ينظمها، خصوصا مع التوسع الذي حدث بها خلال السنوات الماضية.

وأشار، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن هناك مواقع كثيرة توفر خدمة التسوق الإلكتروني، إلا أنه لا يوجد قانون ينظمها.

وأوضح أن اللجنة القانونية والتشريعية التابعة لوزارة الاتصالات، تعكف على وضع قانون جديد للتجارة الإلكترونية، ومن المقرر إرساله خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب، في إطار استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالفضاء المعلوماتي والإنترنت.