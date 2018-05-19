تقرأ غدا.. «الوطن» ترصد أوضاع السجناء والسجينات بعد انتهاء مدة العقوبة

ترصد «الوطن» في عددها الصادر غدًا الأحد، أوضاع السجناء والسجينات بعد انتهاء مدة العقوبة.. معاناة السوابق خارج السجن: صلاح حول خرابة إلى باكية عطور فهدموها وقالوا له إشغالات.. ورشدي اتحكم عليه بالحبس والغرامة ولا يجد عمل.

وفي عدد الغد، تقرأ أيضًا.. «التعليم»: نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية.. وكاميرات لمراقبة لجان الشغب.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية والفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. وإجراءات مكثفة لمنع الغش.

ورياضيًا تقرأ: الأهلي والمصري وختام الدوري.. الأحمر يواجه أبناء حسام حسن في غياب 14 لاعبا اليوم.. وإكرامي حارسًا ومؤمن يقدم عرض احتراف من الإمارات.