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الوطن

تقرأ غدا.. «الوطن» ترصد أوضاع السجناء والسجينات بعد انتهاء مدة العقوبة

اليوم PM 09:16
كتب: الوطن
تقرأ غدا.. «الوطن» ترصد أوضاع السجناء والسجينات بعد انتهاء مدة العقوبة

عدد الوطن

ترصد «الوطن» في عددها الصادر غدًا الأحد، أوضاع السجناء والسجينات بعد انتهاء مدة العقوبة.. معاناة السوابق خارج السجن: صلاح حول خرابة إلى باكية عطور فهدموها وقالوا له إشغالات.. ورشدي اتحكم عليه بالحبس والغرامة ولا يجد عمل.

وفي عدد الغد، تقرأ أيضًا.. «التعليم»: نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية.. وكاميرات لمراقبة لجان الشغب.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية والفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. وإجراءات مكثفة لمنع الغش.

ورياضيًا تقرأ: الأهلي والمصري وختام الدوري.. الأحمر يواجه أبناء حسام حسن في غياب 14 لاعبا اليوم.. وإكرامي حارسًا ومؤمن يقدم عرض احتراف من الإمارات.

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