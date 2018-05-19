برلماني: لجنة الصناعة ناقشت أوضاع وخسائر الشركات التابعة للحكومة

قال طارق السيد، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة سيدي جابر، وباب شرق، وأمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات، على مدار الأسبوعين الماضيين، لمناقشة نظم الجودة والأداء لكل الشركات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة، وذلك للتأكد من مدى تطابق المعايير الموضوعة من لجنة الخطة والموازنة مع الوزارة، ومتابعة نسبة نجاح تلك الهيئات والمصالح والشركات والمعاهد والجهات التابعة للأخيرة من تطبيق هذه المعايير.

وأضاف السيد، أن اللجنة اجتمعت مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وناقشنا وضع الشركات التابعة، ومنها "الحديد والصلب، والألومنيوم" وغيرها، ومؤشرات قياس الأداء فيما يخص العاملين بها والأرباح ومعايير الجودة بها وخططها وغيرها.

وأشار إلى أن اللجنة التقت مع رئيس هيئة تنمية الصادرات، لمناقشة تقييم البرامج والأداء وللشركات والمراكز والمعاهد التابعة وغيرها، وتطرقت إلى استبيان وضع حالات الشركات والرؤية المستقبلية لها والمشاكل والطلبات التي تحتاجها تلك الجهات ومن ضمنها هيئة تنمية الصادرات، ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطني للاعتماد وغيرها.

وقال نائب المصريين الأحرار إن اللجنة عقدت اجتماعا مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بما فيها "الشرقية للدخان"، وهى تحقق أرباحا كبيرة، وباقي الشركات التابعة والتي بها خطة طموحة سيضخ فيها استثمارات لرفع أداءها وإحياءها من جديد.

وأشار إلي أن الاجتماع ناقش مشكلة خسائر الشركة القومية للأسمنت، هذا بالإضافة إلى اجتماع مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومناقشة الخطة التي تتكلف حوالي 34 مليار جنيه لتطوير قطاعات "الحلج، الغزل، النسج" وتسوية المديونيات مع بنك الاستثمار القومي على أساس "الأرض مقابل الديون"، حيث يجري توريد ماكينات الحلج والغزل.