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الوطن

محافظ الإسماعيلية يستعرض أعمال تطوير طريق "الإسماعيلية – السويس"

منذ 58 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
محافظ الإسماعيلية يستعرض أعمال تطوير طريق "الإسماعيلية – السويس"

طاهر يستعرض التنسيقات والترتيبات لبدء تنفيذ مشروع توسعة وتطوير طريق الإسماعيلية - السويس

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية وفايد، وأبوصوير، فى حضور رؤساء قطاعات ومديري عموم الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والغاز الطبيعي وممثلي كافة الجهات المعنية بمشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق "الإسماعيلية – السويس".

وأكد المحافظ أنه جرى الموافقة على اعتماد مبلغ 400 مليون جنيه، وتخصيصهم لصالح مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة وتطوير الطريق، والتي تشمل أعمال توسعة الطريق بطول إجمالي وقدره 90 كيلومترا منها 43 كيلومترا في نطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن البرنامج القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأضاف المحافظ أنه جارى حاليا إنهاء كافة التنسيقات فيما بين مختلف الجهات المعنية للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير هذا الطريق الحيوي.

وخلال المؤتمر جرى استعراض الخرائط والرسومات والتصميمات الهندسية والمخطط العام لنقل وتعديل مسارات المرافق الرئيسية وخطوط وشبكات المرافق والخدمات المطلوب نقلها أو ترحيلها حتى يتسنى البدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية للمشروع في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ ضرورة تضافر كافة الجهود وبذل أقصى جهد لسرعة انجاز هذا المشروع باعتبار أنه أحد المحاور والطرق الرئيسية الهامة في حركة النقل .

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