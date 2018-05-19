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الوطن

ضبط نصف طن بانجو في "مقطورة أسمنت" بالإسماعيلية

منذ 37 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
ضبط نصف طن بانجو في "مقطورة أسمنت" بالإسماعيلية

اشتباه بسيارة مقطورة يكشف نصف طن بانجو بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

تمكن ضباط مركز القنطرة شرق التابعة للإسماعيلية، برئاسة العميد هشام السبع، مأمور القسم، من التحفظ على سيارة مقطورة نقل ثقيل بعد الاشتباه بها لتوقفها على جانب الطريق المواجه لمركز الشرطة دون وجود قائدها.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن المحافظة، بلاغًا من مأمور المركز يفيد وجود سيارة مقطورة محملة بكميات كبيرة من الأسمنت ومتوقفة لبضع ساعات بجوار المركز، مما دعا مدير الأمن إلى توجيه تعليمات لإدارة الحماية المدنية وفرض كردون أمني، بوجود الخدمات الأمنية المعنية، وإدارة البحث الجنائي، وضباط إدارة الحماية المدنية ومفتشي المُفرقعات باستخدام سيارة مجهزة، وجرى فحص وتعقيم السيارة، ونطاق المركز.

وبالفحص تبين أن المقطورة ماركة إسكانيا محملة بكمية من مواد البناء الأسمنت حوالي 60 طن، ومحكمة الغلق.

وبالكشف عن قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور تبين أن السيارة ملك "حلمية. م. ا"، 42 عامًا، ربة منزل، مقيمة في المنزلة بالدقهلية، غير مبلغ بسرقتها، وباستكمال فحص حمولتها عثر بداخلها على 95 شيكارة بداخل كل شيكارة، 2 لفافة كبيرة الحجم بها نبات عشبى جاف أخضر اللون يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن نصف طن .

جرى التحفظ على السيارة وحمولتها والمضبوطات.

 

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