محافظ الوادي الجديد يوافق على إنشاء دار للمناسبات بحي البستان

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، على إنشاء دار للمناسبات بحي البستان بمدينة الخارجة، على أن تنفذ الدار بقطعة الأراضي الفضاء الكائنة بجوار مسجد الحى.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن المحافظ وافق بشرط المساهمة من المواطنين على أن تتحمل المحافظة نصف تكلفة إنشائها.

وأضاف الطماوي، أن المحافظ وافق على هذا المطلب خلال لقائه أهالي الحي عقب صلاة التراويح بمسجد الحي، موجهًا بسرعة افتتاح مكتب تحفيظ القرآن وفرش مصلى السيدات الملحقة بالمسجد ومضاعفة أجهزة المكيفات بالمسجد لتصبح عدد 6 أجهزه بدلاً من 3 أجهزة بهدف توفير الراحة للمصلين.

وأوضح الطماوي أن المحافظ كلف مديرية الاسكان ببحث امكانية اضافة غرفة اضافية للوحدات السكنية بالحي أسوة بباقي الوحدات التي تجرى إضافة غرفة لها، موجهًا بضرورة تخصيص قطعة أرض فضاء بالحي لإنشاء مخبز وصيدلية وسوق يضم جميع ما يحتاجه المواطنون قاطني الحي، وكذلك سرعة إنارة طريق حي البستان حتى مصنع الخزف.