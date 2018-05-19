مكرم تهنئ ممثل الكنيسة المصرية لمشاركته بحفل الزفاف الملكي البريطاني

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأنبا أنجيلووس، رئيس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلندن، لحضوره حفل الزفاف الملكي للأمير هاري، ممثلاً عن الكنيسة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ يشارك أحد الأساقفة من الكنيسة المصرية في هذا المحفل الكبير، كما يعد هو الأسقف الوحيد من خارج الكنيسة الإنجليزية الذي يشارك في مراسم الزفاف الملكية البريطانية .

وقالت وزيرة الهجرة، إن ذلك يعد تكريمًا كبيرًا وفخرًا للمصريين بالخارج بأن يشارك في صلوات أهم مراسم لحفل ملكي إنجليزي، ودليل على أن أبناء مصر في الخارج يرفعون رأسها في كل المحافل بمختلف أنواعها.

وتأتي دعوة الأنبا أنجيلووس شخصيًا لعلاقته الوثيقة بالقصر وصاحب السمو الملكي الأمير هاري وخطيبته ميجان، حيث تعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة وفي العالم كله، دعوة أسقف قبطي رسميًا للمشاركة في حفل ملكي.

كما وجه الدكتور ناصر فؤاد، نائب لورد بمقاطعة شيشاير البريطانية بالتهنئة للأنبا أنجليووس، لافتًا إلى أنه لم تتم دعوة أي قادة من كنائس طوائف أخرى للمشاركة في حفل الزفاف الملكي.