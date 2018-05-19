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الوطن

سمير صبري: أتمنى محاورة الرئيس السيسي وماكرون

منذ 9 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
سمير صبري: أتمنى محاورة الرئيس السيسي وماكرون

سمير صبري

قال الفنان سمير صبري، إنه تزوج مرتين زواجًا رسميًا، ولديه أولاد، ولكن لم يعلن عن زواجه، معقبًا: "زواجي وبيتي خط أحمر".

وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أنه تزوج أول مرة وعمره 19 عامًا، بدون علم أسرته، موضحًا أنها كانت صديقة إنجليزية وتزوجها سرًا، لمدة 4 سنوات، مؤكدا أنه ضد فكرة الزواج العرفي.

وعن أحلامه قال إنه يتمنى محاورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس كوريا الشمالية، ورئيس فرنسا الذي تزوج معلمته، التي تكبره في العمر.

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