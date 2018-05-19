وزير النقل الكوبي: مصرع 110 أشخاص في حادث طائرة الركاب ونجاة 3 سيدات

أكد عادل رودريجيز، وزير النقل الكوبي، اليوم، مصرع 110 أشخاص في حادث تحطم طائرة الركاب الذي وقع أمس الجمعة خلال إقلاعها من أحد المطارات الدولية بكوبا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن وزير النقل الكوبي قوله "إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال جهاز التسجيل الخاص بالرحلة"، مشيرا إلى وجود 5 أطفال بين القتلى في الحادث.

وتابع وزير النقل يقول إن الطائرة كانت تقل 113 شخصا عند وقوع الحادث توفي منهم 110 أشخاص فيما نجا 3 سيدات من موت محقق ويتم علاجهن بأحد المستشفيات ووصفت حالتهن بالحرجة.

وكان وزير النقل الكوبي قد ذكر في وقت سابق أن عدد القتلى 113 شخصا غير أنه تراجع في وقت لاحق ليؤكد مصرع 110 أشخاص في الحادث.