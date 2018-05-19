تسجيل الدخول

الوطن

وزير النقل الكوبي: مصرع 110 أشخاص في حادث طائرة الركاب ونجاة 3 سيدات

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
وزير النقل الكوبي: مصرع 110 أشخاص في حادث طائرة الركاب ونجاة 3 سيدات

تحطم طائرة - ارشيفية

أكد عادل رودريجيز، وزير النقل الكوبي، اليوم، مصرع 110 أشخاص في حادث تحطم طائرة الركاب الذي وقع أمس الجمعة خلال إقلاعها من أحد المطارات الدولية بكوبا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن وزير النقل الكوبي قوله "إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال جهاز التسجيل الخاص بالرحلة"، مشيرا إلى وجود 5 أطفال بين القتلى في الحادث.

وتابع وزير النقل يقول إن الطائرة كانت تقل 113 شخصا عند وقوع الحادث توفي منهم 110 أشخاص فيما نجا 3 سيدات من موت محقق ويتم علاجهن بأحد المستشفيات ووصفت حالتهن بالحرجة.

وكان وزير النقل الكوبي قد ذكر في وقت سابق أن عدد القتلى 113 شخصا غير أنه تراجع في وقت لاحق ليؤكد مصرع 110 أشخاص في الحادث.

أخبار متعلقة

مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة بإحدى الجمهوريات الروسية

مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة بإحدى الجمهوريات الروسية
عاجل| بوتين يوصي الحكومة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة بموسكو

عاجل| بوتين يوصي الحكومة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة بموسكو
عاجل| وسائل إعلام روسية: لا يوجد ناجون من حادث تحطم طائرة في موسكو

عاجل| وسائل إعلام روسية: لا يوجد ناجون من حادث تحطم طائرة في موسكو
"قرقاش" يدعو بالشفاء لحفيد مؤسس الإمارات بعد حادث تحطم طائرة به

"قرقاش" يدعو بالشفاء لحفيد مؤسس الإمارات بعد حادث تحطم طائرة به
والد طيار ألماني يسعى لتبرئة ابنه في حادث تحطم طائرة

والد طيار ألماني يسعى لتبرئة ابنه في حادث تحطم طائرة
عاجل| السلطات الأسترالية: 5 قتلى في حادث تحطم "طائرة ملبورن"

عاجل| السلطات الأسترالية: 5 قتلى في حادث تحطم "طائرة ملبورن"
نجاة مدافع برازيلي من حادث تحطم طائرة كولومبية

نجاة مدافع برازيلي من حادث تحطم طائرة كولومبية
عاجل| نجاة 6 أشخاص من حادث تحطم "طائرة كولومبيا"

عاجل| نجاة 6 أشخاص من حادث تحطم "طائرة كولومبيا"
إجلاء منازل في نيفادا إثر حادث تحطم طائرة

إجلاء منازل في نيفادا إثر حادث تحطم طائرة
مقتل أردني إثر تحطم طائرة صغيرة بأمريكا في حادث "متعمد"

مقتل أردني إثر تحطم طائرة صغيرة بأمريكا في حادث "متعمد"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

«ON»: مشاهد «أبو عمر المصري» من وحي خيال المؤلف.. ولم نسيء للسودان

«ON»: مشاهد «أبو عمر المصري» من وحي خيال المؤلف.. ولم نسيء للسودان

وزير النقل الكوبي: مصرع 110 أشخاص في حادث طائرة الركاب ونجاة 3 سيدات

وزير النقل الكوبي: مصرع 110 أشخاص في حادث طائرة الركاب ونجاة 3 سيدات

الرئيس اليمني: جهود لجنة تطبيع ‏الأوضاع ‏في ‏سقطرى أفضت إلى التهدئة

الرئيس اليمني: جهود لجنة تطبيع ‏الأوضاع ‏في ‏سقطرى أفضت إلى التهدئة

سمير صبري: أتمنى محاورة الرئيس السيسي وماكرون

سمير صبري: أتمنى محاورة الرئيس السيسي وماكرون

مكرم تهنئ ممثل الكنيسة المصرية لمشاركته بحفل الزفاف الملكي البريطاني

مكرم تهنئ ممثل الكنيسة المصرية لمشاركته بحفل الزفاف الملكي البريطاني

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل