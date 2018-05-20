مدير أمن الإسماعيلية لطفلة: "مبسوطة وحاسة بالأمان؟".. وترد: أيوه

خلال جولة موسعة لمدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد حسين شحاتة، بشوارع وميادين المحافظة، استهدفت أحياء بدائرة حي ثاني المحافظة، استوقفت طفلة مدير الأمن ليصافحها شحاتة مسرعًا قائلا: "كل سنة وأنتي طيبة، مبسوطة وحاسة بالأمان في الشارع ولا في حاجة مضيقاكي قوليلي عليها على طول"، لترد الطفلة: "أيوه الأمن كويس وعربيات النجدة والبوكس دايما موجود وبشوفك كتير في الشارع وعارفة إنك مدير الأمن".

وأكد مدير الأمن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الجولة جاءت من أجل سؤال المواطنين وعن الحالة الأمنية، ومطالبهم تجاه رجال الأمن، مشيرًا إلى أن أكثر ما يؤرق المواطن داخل تلك الأحياء الشعبية والمكتظة بالسكان هي المشاجرات التي تندلع من وقت لآخر خاصة في نهار رمضان.