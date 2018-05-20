عميد "طب طنطا" يكشف كواليس استخراج سيخ حديدي من رأس رضيع

كشف الدكتور أمجد عبدالرؤوف، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، تفاصيل إجراء فريق جراحي بمستشفيات جامعة طنطا جراحة لاستخراج سيخ حديدي من رأس رضيع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، إن الرضيع تعرض لاختراق سيخ حديدي لدماغه، وتم نقله للمستشفى بعد قص السيخ بواسطة الدفاع المدني.

وأوضح أن فريق الدفاع المدني قص السيخ الحديدي من دماغ الطفل ولم يحاولوا استخراجه مشيرا إلى أن استخراج السيخ بواسطة الدفاع المدني كان سيتسبب في وفاته في الحال.

وأثنى عميد كلية الطب على فريق الأطباء الشباب الذين قاموا بإجراء الجراحة على أكمل وجه بمهارة فائقة وإنقاذ حياة الطفل الرضيع.