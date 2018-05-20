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الوطن

غرق شاب أثناء غسل "توك توك" في مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

منذ 15 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
غرق شاب أثناء غسل "توك توك" في مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

اللواء علاء الدين عبدالفتاح

لقي شاب مصرعه غرقا، بترعة المحمودية أمام محطة كهرباء زاوية غزال بدمنهور بمحافظة البحيرة، إثر انزلاق قدمه أثناء غسل الدراجة البخارية "توك توك".

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، بتلقى بلاغ بغرق شخص بترعة المحمودية أمام محطة كهرباء زاوية غزال بدمنهور.

وانتقل رجال الإنقاذ النهري، وتبين غرق شاب يدعى "محمد رمزي" 25 سنة، ومقيم بقرية بسطرة التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بدمنهور، أثناء قيامه بغسيل دراجة بخارية "توك توك" من مياه ترعة المحمودية، وجارٍ انتشال الجثة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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