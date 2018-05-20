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الوطن

"بلتون القابضة" تستحوذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا

منذ 20 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"بلتون القابضة" تستحوذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا

بلتون المالية القابضة، أرشيف

وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة على السير في إجراءات عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا OraGroup، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات البنكية في القارة الإفريقية.

وتمتلك مجموعة من البنوك تعمل في نحو 12 دولة في غرب ووسط إفريقيا تحت الاسم التجاري "أورا بنك Orabank"، ولديها 143 فرعا وتقدم خدماتها إلى نحو 4000 عميل، وحققت المجموعة نموًا في صافي أرباحها في العام 2017 بنسبة 45 % ليصل إلى نحو 40.1 مليون دولار.

وفوض مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية في التوقيع على عرض شراء غير ملزم يحدد الإطار العام للصفقة وإرساله للبائعين وتعيين مستشار مالي وقانوني وفني لبدء عملية الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والفني الكامل بعد إجراء فحص مبدئي وذلك قبل اتمام الصفقة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية.

وتأتي عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا OraGroup في إطار سياسية الشركة للتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام وفي القارة الأفريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.

ومن هذا المنطلق فإن شركة بلتون ستعلن عن أي تطورات جوهرية تخص الصفقة فور حدوثها.

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