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الوطن

الإبراشي عن زواج "هاري وميجن": كل تقاليد الملكيات الأوروبية تحطمت

منذ 44 دقيقة
كتب: شريف سليمان
الإبراشي عن زواج "هاري وميجن": كل تقاليد الملكيات الأوروبية تحطمت

هاري وميجن

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على مراسم زفاف الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا العظمى على الممثلة الأمريكية ميجن ماركل، قائلًا إن هذا الزواج حطم كل تقاليد الملكيات الأوروبية القديمة.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن الملكيات القديمة كانت تتمسك بقواعد قديمة منها عدم الزواج بأجنبية أو مطلقة، لكن الممثلة الأمريكية أجنبية مطلقة. 

وتابع أن الملك إدوارد الثامن سبق له وأن تنازل عن العرش لأنه اعتزم الزواج من ممثلة أمريكية مطلقة. 

وأردف: "لكن دلوقتي ممكن الأمير يتجوز بنت مش أرستقراطية وكمان أجنبية مطلقة". 

وأوضح أن الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا نصح ابنه بعدم الزواج بمطلقة حتى لا يُقال أن أحدًا ضاجع زوجتك.

مُعقبًا: "حتى الملكيات الأوروبية يفكرون بنفس العقلية التي يفكر بها بعض المصريين والشرقيين". 

 

 

 

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