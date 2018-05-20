لاعب منتخب المصارعة عن اعتزاله: "فرج عامر السبب"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية دريم"، مقطع فيديو، للاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية محمود فوزي رشاد، اتهم فيه الأخير مسؤولي اتحاد اللعبة بالمُحاباة والوساطة بعد استبعاده من المنتخب.

وقال فوزي إنه حصد أكثر من ميدالية على كل المستويات المحلية والعربية والإفريقية والدولية مع المنتخب.

وأضاف أن ما حدث معه لم يكن المرة الأولى، حيث استبعد من بطولة العالم 2017، لأن أحد المصارعين كانت تربط والده علاقة صداقة بالمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، موضحًا: "فرج عامر ضغط على المسؤولين بالاتحاد عشان اللاعب ده يسافر، وفعلًا سافر وخسر 10/0 في أول مباراة".

وتابع: "فوجئت السنة دي باستبعادي من دورة ألعاب البحر المتوسط، لحساب نفس اللاعب، رغم إننا المفروض كنا نلعب مباريات تأهيلية، لكن هو ملعبش ولما كلمت رئيس الاتحاد قالي معرفش حاجة، ولما سألت المدير الفني قالي أنا بعت اسمك واسم اللاعب التاني".

واختتم: "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بطلت ألعب رياضة في مصر، ويا ريت محدش يلعب رياضة في مصر".