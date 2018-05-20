"الأرصاد": طقس اليوم الرابع من رمضان شديد الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار، على مناطق جنوب سيناء.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ39 درجة بينما تبلغ الصغرى 25 درجة.

وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على أهم المدن المصرية والعواصم العربية والعالمية.