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الوطن

أهمية التطعيمات للأطفال.. ندوة بمركز نخل في وسط سيناء

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد مقلد
أهمية التطعيمات للأطفال.. ندوة بمركز نخل في وسط سيناء

جانب من الندوة

أقامت الوحدة الصحية بمركز نخل بوسط سيناء، ندوة حول التطعيمات الروتينية وأهميتها والفطام والرضاعة الطبيعية وفوائدها، حاضر فيها محمد نصر، مراقب أول الثقافة الصحية، ومحمد نصر، مسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية،  ومحمود صالح، مسؤول إعلام تنظيم الأسرة بإدارة نخل الصحية.

وناقشت الندوة التطعيمات الروتينية في الوقاية من عدة أمراض، والتحدث حول مواعيد جلسات التطعيم والأمراض المستهدفة بالتطعيم ونجاحات برنامج التطعيمات في استئصال مرض شلل الأطفال.

وتطرقت الندوة إلى مرض الحصبة والحصبة الألمانية وفوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل والرضاعة الطبيعية المطلقة في خلال الـ٦ أشهر الأولى من الولادة ومدى أهمية لبن السرسوب والأجسام المضادة الموجودة به، والتوضيح أن الرضاعة الطبيعية تقي من الأمراض والنزلات المعوية.

 

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