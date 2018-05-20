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الوطن

"رمضانك بيضحك".. قصة نصب جورج سيدهم على الضيف أحمد

منذ 13 دقيقة
كتب: دعاء نادي
"رمضانك بيضحك".. قصة نصب جورج سيدهم على الضيف أحمد

ثلاثي أضواء المسرح

جمع التحف والأنتيكات من الهوايات المحببة لدى البعض، إلا أن هناك من يكون متطرفا في تلك الهواية، ويسهل خداعه وتلفيق أي رواية عن العديد من الأشياء التي يظنها أثرية.

وفي أحد برامج الإذاعة المصرية النادرة، قدم "ثلاثي أضواء المسرح" سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، مسمعا كوميديا عن شخص مولع بالتحف والآثار(الضيف أحمد)، تمكن بائع غير أمين (جورج سيدهم) من خداعه وجعله يشتري العديد من الأشياء غير المجدية وهو يظن أنها أثرية، قبل أن يتدخل صديق الرجل (سمير غانم) ويقوم بفعل غاية في الطرافة لكشف الخدعة.

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