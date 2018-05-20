وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق لمدينة ناصر بغرب أسيوط

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والطرق بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، مبينًا أنه يجرى تنفيذ شبكات البنية الأساسية "صرف، مياه، ري، طرق" بطول 65 كيلومترا، للمرحلة الأولى بالمدينة، بمساحة 1600 فدان.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجرى إعداد التصميمات، وتنفيذ أعمال الجسات، لتنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 17 كيلومترا، والمرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، من محطة التنقية والمأخذ، بطاقة إجمالية 100 ألف م3/يوم، موضحًا أن تكلفة تنفيذ هذه المشروعات تبلغ 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر مارس 2019.

وقال "مدبولي"، أنه يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 12 كيلومترا من طريق الهضبة بطول 22 كيلومترا، لافتًا إلى أنه يتم الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، مؤكدًا أن تكلفة المرحلتين تبلغ 425 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ الكوبري الرابط لطريق الهضبة بمدينة أسيوط، بتكلفة 325 مليون جنيه، مبينًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية ديسمبر 2018.