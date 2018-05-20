﻿الجيوشي يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية في لجان الساحل

تفقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، لجان سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية في عدد من لجان إدارة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بلجنة مدرسة السادات الصناعية، وانتهت بلجنة مدرسة جلال فهمي الصناعية مرورًا بلجان مدرستي القاهرة النسيجية وشبرا للطباعة.

وأكد الجيوشي، أنه اطمأن في أثناء تفقده للجان على التزام جميع القائمين على أعمال الامتحانات بتوفير جو هادئ للطلاب؛ لتأدية امتحاناتهم بنجاح، وتم الاطمئنان بدرجات متفاوتة على التزام الطلاب والملاحظين بعدم وجود أجهزة التليفون المحمول بحوزتهم، مشيرًا إلى أن الملاحظة العامة اليوم هي أن الوضع داخل اللجان أفضل كثيرًا مما كان عليه، أمس، وبدا الوضع اليوم مطمئن إلى حد كبير.

وأشاد الجيوشي بلجنة مدرسة القاهرة النسيجية للبنات، بأنها نموذجًا للالتزام، وتلاها في ذلك مدرسة جلال فهمي ثم شبرا للطباعة، وانتهاءً بالسادات الصناعية وكانت أقلهم التزامًا من الطلاب والملاحظين.

وشدد الجيوشي على أهمية تعزيز التواجد الأمني والشرطي في كل اللجان نظرًا لما يضفيه تواجد رجال الشرطة من هدوء وأمن وطمأنينة للجميع.