وصول وسفر 5 آلاف معتمر و197 أتوبيسا بميناء نويبع خلال رجب وشعبان

أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 5 آلاف معتمر و197 باص عمرة، خلال شهري رجب وشعبان.

وأضاف في بيان اليوم، أن الميناء استقبل 4 آلاف معتمر و171 باص عمرة، وشهد مغادرة ألف معتمر و26 باص عمرة، متابعا أن موانئ هيئة البحر الأحمر، شهدت وصول وسفر 21 ألف معتمر خلال عمرة شهري رجب وشعبان، من خلال استقبال 11 ألف معتمر ومغادرة 10 آلاف بمنائي سفاجا ونويبع، حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 16 ألف معتمر من خلال استقبال 7 آلاف معتمر ومغادرة 9 آلاف.

وأوضح أنه تم نقل المعتمرين دون حدوث أي مشاكل أو تكدسات نتيجة التنسيق المستمر والدائم بين الهيئة وجميع الجهات العاملة بالموانئ ومسؤولي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

علي جانب آخر، أكد اللواء هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، على ضرورة إلزام التوكيلات الملاحية ومالكي العبارات بالأعداد المسموح بها وعدم وصول الركاب إلى الميناء إلا قبل السفر بأربع ساعات وتنظيم أعمال حاملي الأمتعة بالموانئ وعدم السماح بدخولهم إلا مع دخول العبارات، ولمن يحمل تصريح بذلك ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب.

كما تم تشديد إجراءات فحص الركاب عند وصولهم إلى الميناء لمنع دخول العدوى للبلاد وحجز الحالات التي يشتبه بها، بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية وتجهيز المستشفيات التابعة لمجلس من أطباء وممرضين وعلاج وأدوية وعربات إسعاف لاستقبال أي حالات طارئة.

وزودت الهيئة، صالات الوصول والسفر بعدد مناسب من العاملين بنظام ورادي على مدار 24 ساعة في حالة تواجد عبارات على الأرصفة والتنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسي والمراكز الفرعية بالموانئ لاستقبال أي أحداث طارئة وسرعة العمل على حلها.