حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين من الطريق

شنت إدارة أشغال الطريق في حي وسط الإسكندرية، برئاسة بهية عبد الفتاح، رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والكتل الخرسانية على الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

وتوجهت الحملة إلى شوارع لاجيته والادريايتك وسوق الأندلس وبن زهير ونواكرتيس، من دائرة قسم باب شرق، وشوارع سعد زغلول وصفية زغلول والشهداء والغرفة التجارية والميناء الشرقية، من دائرة قسم العطارين، وتم خلال الحملة إزالة جميع الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات، وجاري المتابعة، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.