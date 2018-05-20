تسجيل الدخول

الوطن

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين من الطريق

منذ 4 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين من الطريق

حي وسط بالإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين من حرم الطريق

شنت إدارة أشغال الطريق في حي وسط الإسكندرية، برئاسة بهية عبد الفتاح، رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والكتل الخرسانية على الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

وتوجهت الحملة إلى شوارع لاجيته والادريايتك وسوق الأندلس وبن زهير ونواكرتيس، من دائرة قسم باب شرق، وشوارع سعد زغلول وصفية زغلول والشهداء والغرفة التجارية والميناء الشرقية، من دائرة قسم العطارين، وتم خلال الحملة إزالة جميع الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات، وجاري المتابعة، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

أخبار متعلقة

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لتجميل وتجريف أسفل كوبري محرم بك

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لتجميل وتجريف أسفل كوبري محرم بك
حي وسط الإسكندرية يشن حملة لتجريف المخلفات والنظافة

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لتجريف المخلفات والنظافة
حي وسط بالإسكندرية يستكمل أعمال النظافة والتجميل

حي وسط بالإسكندرية يستكمل أعمال النظافة والتجميل
حي وسط بالإسكندرية يستكمل أعمال تقليم وتزيين الأشجار والنخيل

حي وسط بالإسكندرية يستكمل أعمال تقليم وتزيين الأشجار والنخيل

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وزير الكهرباء: لن تكون هناك استثمارات في مصر من دون طاقة

وزير الكهرباء: لن تكون هناك استثمارات في مصر من دون طاقة

ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو في فاقوس بالشرقية

ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو في فاقوس بالشرقية

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين من الطريق

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين من الطريق

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة التعديات والمخالفات

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة التعديات والمخالفات

ضبط منظفات وسلع غذائية مجهولة المصدر في الوادي الجديد

ضبط منظفات وسلع غذائية مجهولة المصدر في الوادي الجديد

اختيارات الوطن

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

الأكثر قراءة

عاجل