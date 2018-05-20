طلب إحاطة ضد مسلسل "كلبش 2".. ومقدمه: تعمده الإساءة لأهالي الفيوم

تقدم يوسف الشاذلي، النائب عن دائرتي يوسف الصديق وأبشواي بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة بالمجلس، موجه لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حول إهانة مسلسل كلبش 2، لأهالي الفيوم.

وقال النائب، إن مسلسل "كلبش 2" المذاع على قناة الحياة خلال شهر رمضان، تعمد الإساءة لأهالي الفيوم، الذين، بحسب توصيف العمل، يحتضنون الإرهاب، وأن المحافظة عبارة عن وكر للإرهابيين.

وأضاف أن المحافظة قدمت العديد من الشهداء فداء للوطن، مشيرا إلى أن المسلسل لم يقدم واقعا عنها على الإطلاق، فأهلها وقفوا بجانب مصر في العديد من التحديات التي واجهتها.

وطالب النائب، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد العمل الذى يسيئ للفيوم وبخاصة أهالي قرية يوسف الصديق، حيث تسبب في الإيذاء النفسي لهم، نظرا للصورة المشوهة التي جرى تصديرها عن المحافظة.