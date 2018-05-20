لطفى لبيب: "الفنان بيتعرض لضغوط مادية بتخليه يقبل أدوار مش عايزها"

أعرب الفنان لطفي لبيب عن ندمه لتقديم الكثير من الأدوار تحت ظروف الضغط الاقتصادي، معقبًا: «الفنان بيتعرض لضغوط مادية بتخليه يقبل بأدوار مش عايزها، وأنا بنسي الأدوار دي على طول».

وأوضح في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الأحد، أن اختفاء الدراما القبطية التي تتناول الحقبة التاريخية والسياسية، بالإضافة إلى اختفاء الشخصية القبطية عن الدراما المصرية، بسبب سوق التوزيع.

وتابع : «سوق التوزيع بيستهدف الدول العربية، وهما مايهمهمش يشوفوا واحد قبطي، فالشخصية اختفت لفترة طويلة، باستثناء القنوات المسيحية والكنائس».