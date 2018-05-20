لطفي لبيب عن دوره بـ"السفارة في العمارة": علامة فارقة في حياتي

أكد الفنان لطفي لبيب أن دوره في فيلم "السفارة في العمارة" بجوار الفنان عادل إمام، كان بمثابة علامة فارقة في حياته الفنية، لاسيما وأن دوره كان مثيرا للجدل وقتها.

وذكر ، في لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الأحد، أن الفنان محمد هنيدي حذره من خوض هذه التجربة وقتها، خاصة عندما علم أن الدور الذي يؤديه هو دور السفير الإسرائيلي، وهو ما سيتسبب في عزوف حب الناس له.

وأشار إلى أن العمل بجوار الفنان عادل إمام متعة كبيرة، واصفا إياه بمصلحة الدمغة للفنانين، فالفنان لابد أن يحصل على دمغة عادل إمام خلال حياته الفنية حتى يحصل على نجاح فني في حياته.