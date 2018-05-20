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الوطن

استكمال أعمال صيانة الكهرباء بنطاق حي الجمرك في الإسكندرية

منذ 27 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
استكمال أعمال صيانة الكهرباء بنطاق حي الجمرك في الإسكندرية

استكمال اعمال صيانة الكهرباء بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية

تابعت إدارة الكهرباء بحي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة المهندس حنفي محمد، أعمال رفع مستوى الإضاءة بنطاق الحي وتفادي المخاطر وترشيد استهلاك الطاقة وإزالة التعديات والسرقات على شبكة الإضاءة العامة بالميادين ونطاق الحي.

وجرى تركيب ذراع بكشاف بشارع الشافعي وصيانة الكشافات وإنارتها بشارع الغزالي والكوبري القديم وإدخال دلاية داخل العامود وتأمينه.

يأتي ذلك في ظل حرص الحي على الارتقاء بمستوى وحالة الشارع السكندري ومناطق الحي من أعمال رصف وترميم وتمهيد للطرق، لتسيير حركة المرور وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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