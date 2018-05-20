وزير الدفاع: المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة

شارك الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة تناول وجبة الافطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف علي الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وتقديره لما يبذلوه من جهود لتطوير المنظومة التعليمية، بما يساهم في تقدم ورقي قواتنا المسلحة بالأسس العلمية الصحيحة.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول شهر رمضان المبارك، وأشاد بالجهود المبذوله من أبطال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء للقضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب بشمال ووسط سيناء، مشيراً إلى النجاح الذي تحقق خلال العملية الشاملة "سيناء 2018".

وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من كفاءة وروح قتالية ومعنوية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها، مؤكدا أن القيادة العامة تولي الكليات والمعاهد العسكرية أهمية كبرى في منظومة التطوير والتحديث، وأن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية.

كان القائد العام قد تفقد مراحل تطوير ورفع كفاءة المعهد الفني للقوات المسلحة، وشاهد فيلما تسجيليا تناول مراحل هذا التطوير.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.