البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في بداية تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق العربية والمصرية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1.9 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 946.4 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 559.3 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16782.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.17 %، مسجلا 853.67 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 0.08% منهيا التعاملات عند مستوى 2183.25 نقطة.