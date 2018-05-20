"الدنيا غنوة" و"سلامتك يا عقلي".. مسابقات يومية على "الشباب والرياضة"

أعلنت الإذاعية منى المنياوي رئيس شبكة "الشباب والرياضة" إن الشبكة تقدم يوميًا مسابقة بعنوان "سلامتك يا عقلي" تتضمن مسامع لمواقف حياتية يعيشها الشباب ويقدمها مجموعة من شباب الفنانين لرصد المشاكل النفسية التي يعاني منها الشباب.

وأوضحت "المنياوي"، أن هناك أيضًا مسابقة البرنامج الغنائي "الدنيا غنوة" وتتناول الحلقات معلومات عن الآلات الموسيقية مثل العود والكمان والناي والربابة كما تتناول الحلقات معلومات عن بعض الشخصيات التي أثرت الحياة الفنية والموسيقية في مصر، وتتناول أيضًا بعض من الأشكال الموسيقية مثل القصيدة والموال والموشح والطقطوقة والابتهال والسمسمية.