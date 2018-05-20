تسجيل الدخول

الوطن

"الدنيا غنوة" و"سلامتك يا عقلي".. مسابقات يومية على "الشباب والرياضة"

منذ 14 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
"الدنيا غنوة" و"سلامتك يا عقلي".. مسابقات يومية على "الشباب والرياضة"

صورة أرشيفية

أعلنت الإذاعية منى المنياوي رئيس شبكة "الشباب والرياضة" إن الشبكة تقدم يوميًا مسابقة بعنوان "سلامتك يا عقلي" تتضمن مسامع لمواقف حياتية يعيشها الشباب ويقدمها مجموعة من شباب الفنانين لرصد المشاكل النفسية التي يعاني منها الشباب.

وأوضحت "المنياوي"، أن هناك أيضًا مسابقة البرنامج الغنائي "الدنيا غنوة" وتتناول الحلقات معلومات عن الآلات الموسيقية مثل العود والكمان والناي والربابة كما تتناول الحلقات معلومات عن بعض الشخصيات التي أثرت الحياة الفنية والموسيقية في مصر، وتتناول أيضًا بعض من الأشكال الموسيقية مثل القصيدة والموال والموشح والطقطوقة والابتهال والسمسمية.

 

أخبار متعلقة

غدا.. متحدث الرئاسة في ضيافة إذاعة الشرق الأوسط

غدا.. متحدث الرئاسة في ضيافة إذاعة الشرق الأوسط
أحمد يونس يدنش حملة "إفطار على الطريق" على "إذاعة 9090"

أحمد يونس يدنش حملة "إفطار على الطريق" على "إذاعة 9090"
منى المنياوي تمنع "مستمع" من الدخول على بث "الشباب والرياضة"

منى المنياوي تمنع "مستمع" من الدخول على بث "الشباب والرياضة"
منى المنياوي: لم أتفق على جوائز تقدم للفائز في استفتاء برنامج "الهدف"

منى المنياوي: لم أتفق على جوائز تقدم للفائز في استفتاء برنامج "الهدف"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"القوى العاملة": 1554 طعنا في الانتخابات العمالية على مستوى المحافظات

"القوى العاملة": 1554 طعنا في الانتخابات العمالية على مستوى المحافظات

3 دورات رمضانية في خماسي كرة القدم بالوادي الجديد

3 دورات رمضانية في خماسي كرة القدم بالوادي الجديد

دورات رياضية للشباب بالأقصر في رمضان

دورات رياضية للشباب بالأقصر في رمضان

"الصحة" تحذر من مستحضر قطرة للعين مغشوشة

"الصحة" تحذر من مستحضر قطرة للعين مغشوشة

بالصور| سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

بالصور| سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

اختيارات الوطن

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

الأكثر قراءة

عاجل