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الوطن

"الفائزون".. مسابقة دولية لحفظة القرآن الكريم على "ماسبيرو"

منذ 10 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
"الفائزون".. مسابقة دولية لحفظة القرآن الكريم على "ماسبيرو"

صورة أرشيفية

تعرض شبكة القنوات الإقليمية بـ"ماسبيرو"، طوال شهر رمضان مسابقة دولية  لحفظة القرآن الكريم بعنوان "الفائزون" وتشارك بها 12 دولة عربية بالإضافة إلى مصر.

وتقام المسابقة تحت رعاية مجلس الوزراء ويتبناها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والهيئة الوطنية للإعلام، وتم رصد 29 ألف دولار جوائز للفائزين.

وتتشكل لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجع المصحف بالأزهر الشريف، وعضوية علماء متخصصين من الكويت والمغرب والإمارات ومصر.

والمسابقة من إعداد عبير غازي ونجلاء السيد وأحمد الخميسي وتقديم الإعلامي عادل مصيلحي، وتذاع على شاشات القطاع والقناة الأولى والثانية والفضائية المصرية.

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